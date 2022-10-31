"Пункты появятся вдоль автодорог на пути следования к курортным зонам в Кавказском, Кумыше, Домбае, Гумбаши, Эркен-Юрте, Красном Кургане, Усть-Джегуте, Кардоникской и в районе села Важное", — говорится в сообщении.

Объекты будут включать пространство для отдыха, кофейни, супермаркеты, парковки и санитарно-техническую зону.

Отмечается, что строительство пунктов придорожного сервиса стало возможным в результате победы КЧР в грантовом конкурсе правительства РФ и получения финансовой поддержки на реализацию проектов, направленных на развитие внутреннего туризма.

В 2022 году на эти цели Карачаево-Черкесия получила господдержку в размере 342,1 млн рублей.