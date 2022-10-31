"Участники организационного комитета предложили расширить число делегаций, пригласив представителей коренных народов, ранее не участвовавших в фестивале", — говорится в сообщении.

В фестивале традиционно принимают участие делегации Китая, Казахстана, Киргизии, Монголии и России, которую представляют команды Иркутской области, в том числе Усть-Ордынского Бурятского округа, республик Бурятия, Саха (Якутия), Калмыкия и Алтай.

"Ёрдынские игры — это бренд Иркутской области, они проходят более 20 лет и привлекают тысячи участников и гостей из разных регионов России и других стран. Наша задача — обеспечить высокий уровень проведения мероприятия, насыщенную программу и безопасность", — цитирует Кобзева пресс-служба.

Культурная часть игр включает фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов, выставку-ярмарку мастеров декоративно-прикладного творчества, конкурс "Красавица Ёрдынских игр".

В спортивной программе — "Игры бааторов (богатырей) Срединного мира", турниры по бурятской национальной борьбе (бухэ барилдаан), стрельбе из традиционного лука, мас-рестлингу (перетягиванию палки), якутским национальным прыжкам, переноске камня, шахматам шатар, а также скачки на лошадях по пересеченной местности.

Одним из главных событий фестиваля является шаманский молебен (тайлаган). Кульминацией праздника — обрядовый круговой танец ёхор вокруг горы Ехе Ёрдо.

Организатор фестиваля — правительство Иркутской области. Проводится при поддержке Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России", Межрегионального общественного движения "Всебурятская ассоциация развития культуры", Иркутской региональной общественной организации "Центр культуры "Гэсэр".

Аад ст