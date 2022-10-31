которое предприятие перешло с 30 октября, сообщила пресс-служба аэрокомплекса.

"В аэропорту "Храбров" начало действовать осенне-зимнее расписание полетов, которое продлится до 25 марта 2022 года. В зимнем расписании сохраняются практически все направления, которые осуществлялись в весенне-летний период. Полеты будут выполнять 13 авиакомпаний по 21 направлению", — говорится в пресс-релизе.

В аэропорты Москвы будут совершать до 20 рейсов в день авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia, "Победа", "Якутия", Nordwind. Авиакомпания "Победа" будет выполнять полеты в аэропорт "Внуково" до 16 ноября, а с 17 ноября рейсы будут выполняться в аэропорт "Шереметьево".

В Санкт-Петербург запланировано до 10-12 рейсов в день. Полеты будут выполняться авиакомпаниями "Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind, "Победа", Smartavia. С 31 октября на маршруте из "Храброво" в "Пулково" запустит дважды в неделю рейсы авиакомпания "Ижавиа".

Авиакомпания Nordwind, являющаяся базовым перевозчиком в аэропорту "Храброво", в рамках регулярной программы зимнего расписания планирует выполнять рейсы из Калининграда в Казань, Нижний Новгород, Самару, Пермь, Уфу, Челябинск. Со 2 января начнет выполнять рейсы в Иваново.

Авикомпания S7 Airlines продолжит выполнять дважды в неделю рейсы в Новосибирск. Авиакомпания "Северсталь" традиционно будет выполнять полеты из Череповца в Калининград и обратно. В период с 3 ноября по 29 декабря 2022 года "Северсталь" планирует также выполнять рейсы в Петрозаводск.

Авиакомпания "Азимут" продолжит выполнять рейсы в Псков и Минеральные Воды, а "Ижавиа" — в Ижевск. Smartavia помимо рейсов по направлениям из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург в новогодние дни выполнит несколько рейсов в Архангельск.

В зимнем расписании запланированы рейсы по двум международным направлениям. "Белавиа" будет выполнять ежедневные рейсы в Минск, турецкая авиакомпания Anadolu Jet до 20 ноября будет осуществлять чартерные рейсы в Анталью.

В 2021 году аэропорт "Храброво" увеличил пассажиропоток в 1,8 раза по сравнению с показателем предыдущего года — до 3,9 млн человек.