"А это вам бонус — видео маленьких дикобразиков, родившихся у Грызлика и его супружницы Магвай. Мы пополнения семейства дикобразов не планировали, но ...так получилось и очень рады. Так что у вас есть редкая возможность посмотреть на малышей, пока они не выросли ", — написала Соколова в тексте к видеокадрам.

По словам директора, для нее самой "стало открытием то, какими ловкими дикобразы могут быть уже в детстве". На видео два малыша не только активно ведут поиски морковки и листьев капусты, но и преодолевают крутые ступеньки вольера.

"А потом мы будем подыскивать им новый дом, так как нам своих 6 дикобразов более чем хватает", — заключила Соколова.

Зоопарк Калининграда является одним из самых больших и старых зоопарков в современной России. Зоопарк был основан в 1896 году и одновременно является дендропарком. Вторую мировую войну пережили только четверо животных — лань, осёл, барсук и бегемот. Сегодня в его коллекции, занимающей площадь в 16,5 га, представлены около 300 видов животных, численность живых экспонатов — около 2000 особей.