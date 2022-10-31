"Самый важный вклад (в реставрацию памятника — ИФ) был простых людей. В 2018 году, спустя 200 лет, Государственный исторический музей объявил сбор средств, каждый желающий мог принять участие. Такая сложная реставрация стоит порядка 50 млн рублей. Более 30 из них — средства министерства культуры", — сказала во время церемонии объявления о завершении работ по реставрации памятника министр культуры РФ Ольга Любимова.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что памятник, появившийся более 200 лет назад благодаря "общенациональному движению", по сегодняшний день "является таким символом беззаветного служения родине, силы духа и высокой гражданственности". "Это событие (предстоящее открытие памятника) займёт достойное место в связи времён", — сказала Голикова.

Директор Исторического музей Алексей Левыкин напомнил, что работа по подготовке к реставрации памятника началась с 2017 года, за 200 лет с момента установки памятника на нем не проводилось ни одной комплексной реставрации.

Реставрация памятника началась в 2021 году. В связи с особенностями конструкции тогда было принято решение не перевозить монумент, а переместить его на реставрационно-монтажный стол внутри специально созданного павильона рядом с постаментом. В январе 2022 года скульптурная группа была перенесена с постамента. В ходе реставрационных работ специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского корродированный технологический каркас фигур в результате активной коррозии остатков которого происходило расслоение металла, и, как следствие, растрескивание и деформации оболочки скульптуры. Также были удалены остатки формовочной смеси, которая ускоряла образование коррозии внутри памятника. В рамках реставрации специалисты также устранили дефекты оболочки скульптурной композиции и барельефов, восстановили наушину шлема, утраченную в начале 2000-х годах.

Памятник Минину и Пожарскому — скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Был воздвигнут в 1818 году на народные средства.