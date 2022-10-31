"По информации от коллег из посольства (посольства РФ в Республике Корея — ИФ), там были четыре города — Петербург, Кемерово, Спасск, Находка", — сказал собеседник агентства.

Города Спасск-Дальний и Находка расположены в Приморье.

Информации о компенсации родственникам погибших на данный момент нет, сказал он.

Ранее посольство РФ в Южной Корее сообщало о четырех погибших россиянках.

Как сообщалось, в субботу во время празднования Хэллоуина в Сеуле образовалась давка, в которой погибли более 150 человек.

По данным СМИ, давка образовалась в районе Итэвон в центре столицы Республики Корея. Агентство "Ренхап" со ссылкой на местные власти сообщало, что жертвами трагедии в Сеуле стали не менее 19 иностранных граждан.