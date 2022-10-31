Как сообщили его организаторы, фестиваль будет проходить на семи театральных площадках города, в нем примут участие 15 театров из Израиля и России.

Торжественное открытие прошло накануне у памятника Самуилу Маршаку, установленного около дома, где жил писатель. В этот же день была показана премьера театрально-поэтической композиции "Дом, в котором жил Маршак", которая объединила как всем знакомые стихотворения для детей, так и менее известные произведения автора, а также факты биографии Маршака.

Всего в основной программе 42 показа 20 спектаклей для детей всех возрастных категорий. В фестивальной афише представлены драматический театр, театр кукол, музыкальный и пластический театр.

Помимо основной программы запланированы мастер-классы, творческие встречи. Впервые на фестивале "Маршак" пройдут читки современных пьес для подростков и книжная ярмарка, в которой примут участие независимые издательства из разных регионов страны, выпускающие книги для детей.

Детский театральный фестиваль с 2015 года ежегодно проходит в Воронеже в дни осенних каникул. Он назван в честь писателя и поэта Самуила Маршака, который родился в Воронеже. Ежегодно на этом мероприятии представлены ведущие российские театры и режиссеры, работающие в области театрального искусства для детей.