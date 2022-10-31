"Сочи является одним из самых инвестиционно привлекательных городов нашей страны. Сейчас в городе реализуются 35 инвестиционных проектов в гостиничной, санаторно-курортной, туристско-рекреационных и других сферах суммарно на 378 млрд рублей. В результате будет создано более 24 тысяч новых рабочих мест", — сказал Копайгородский.

Одним из приоритетных направлений является восстановление крупных санаторно-курортных комплексов советского наследия. И сейчас по данному направлению реализуются четыре проекта, добавил мэр.

В частности, по его словам, реконструкция санатория "Волна" в Хостинском районе предусматривает сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Дворцово-парковый ансамбль санатория "Волна", одновременно со строительством нового пятизвездочного корпуса. Также строится новый корпус пансионата "Кристалл" с медицинским центром, там будут доступны программы оздоровления и лечения.

Кроме того, сообщил глава города, проводится реновация санатория им. Кирова, это тоже объект культурного наследия регионального значения, в результате существующие здания останутся в неизменном виде по своим объемно-пространственным характеристикам, сохранится и зеленый ландшафт территории. Развитие гостиницы "Приморская" предполагает реставрацию здания 1936 года постройки, а также строительство двух корпусов гостиницы 5 звезд и обустройство парковой территории.

Не менее важный проект, который, как отметил Копайгородский, безусловно, скажется на туристической привлекательности курорта — это реконструкция Центральной морской набережной с созданием искусственного земельного участка в Черном море. На площади в 55 га разместятся объекты рекреационного, культурного, спортивного, образовательного и делового назначения, уточнил он.

Помимо этого в 2030 году в Сочи, по словам главы города, появится всесезонный курорт "Долина Васта" в горном кластере, по прогнозам, он сможет принимать до 1 млн человек в год. На новом курорте будут развивать оздоровительный, горнолыжный, экологический и другие виды туризма.

"Долгожданным событием станет комплексное развитие горы Ахун на территории Сочинского национального парка со строительством канатной дороги к смотровой башне, расположенной на горе. Это — уникальный проект, который позволит реконструировать исторический объект, а также сохранить леса Сочинского нацпарка, поскольку строить канатную дорогу будут без вырубки зеленых насаждений", — отметил глава курорта.