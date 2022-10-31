"По ходатайству следствия суд постановил продлить директору турфирмы меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 января 2023 года", — сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя управления Елена Ильина.

По данным следствия, ООО "Экстрим Тайм" оказывало небезопасные туристические услуги.

"При этом достоверно установлено отсутствие трудовых договоров с гидами, осуществлявшими услуги по восхождению на Ключевскую сопку", — сказала Ильина.

Как сообщалось, ранее Кировский районный суд в Новосибирске заключил под стражу директора турфирмы Андрея Степанова, его обвиняют по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть 9 человек). Позже директора турфирмы этапировали на Камчатку, где расследуют его дело. Имущество обвиняемого арестовано.

Трагедия на Ключевском вулкане произошла с группой из 12 человек — десяти туристов, прибывших из нескольких регионов России, и двух гидов новосибирской туркомпании ООО "Экстрим Тайм". 3 сентября 9 из 12 человек (гид и 8 туристов) начали восхождение с высоты 3 тыс. 300 м, а остальные (второй гид и два туриста) остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4 тыс. м пять человек, которые шли в альпинистской связке, сорвались и погибли, затем в течение нескольких дней умерли остальные четыре скалолаза.