Объем инвестиций в составит 38,5 млн рублей.

"Дзержинский район является туристической и паломнической зоной, поэтому гостиничный комплекс нужен и будет востребован", — цитирует агентство генерального директора общества Ларису Степанян.

Проект одобрен комиссией по рассмотрению заявок об осуществлении деятельности в ТОСЭР.

ООО "ГК "Империалъ" зарегистрировано в июле 2021 года. По данным ЕГРЮЛ, 70,6% уставного капитала компании принадлежит Андрею Степаняну — главе Дзержинского района, в котором планируется построить гостиницу.