Дипломаты выразили соболезнования семье и близким погибшей.

Ранее сообщалось, что жертвами давки стали две россиянки, еще одна пострадала.

Как сообщалось ранее, 151 человек, по последним данным, погиб в давке в субботу во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи. Власти Сеула подтвердили, что среди погибших граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии, а также информировали посольство РФ, что мог погибнуть один россиянин.

Давка из собравшихся для празднования Хэллоуина образовалась в субботу в районе Итэвон в центре южнокорейской столицы в узком переулке рядом с отелем Hamilton. Всего в район на праздник прибыли около 100 тыс. человек.