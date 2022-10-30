Согласно сообщению перевозчика, до середины ноября в "Шереметьево" будут переведены рейсы по 25 направлениям. Так, с воскресенья начнутся полеты во Владикавказ, Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу, с 3 ноября — в Нальчик, Казань, Екатеринбург и Пермь, с 4 ноября — в Киров, Астрахань и Челябинск. С 6 ноября добавятся рейсы в Минеральные Воды, с 10 ноября — в Магас, Омск, Новосибирск, Иркутск, Нижнекамск, Волгоград. С 17 ноября начнутся полеты в Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.

"Обслуживание клиентов авиакомпании "Победа" будет производиться на стойках регистрации 365-374 в терминале С. Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании будут осуществляться в терминале В", — говорится в сообщении.

Наземное обслуживание разворотных рейсов "Победы", как ожидается, будет происходить в течение 25 минут.

Из "Внуково" компания продолжит летать по 12 маршрутам: в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Новосибирск и Уфу.

"Шереметьево" является базовым аэропортом в Москве материнской компании "Победы" — "Аэрофлота". Там же обслуживаются рейсы третьей авиакомпании группы — "России".