"Пока полиция сообщила о двух погибших и одной пострадавшей гражданке России", — сказала агентству представитель пресс-службы посольства.

В то же время, по ее словам, идентифицировать жертв пока не представляется возможным, "полиция сообщает только о гражданстве погибших".

Как сообщалось, не менее 19 иностранных граждан стали жертвами давки в Сеуле по случаю ежегодного празднования Хэллоуина. Власти Сеула подтвердили, что среди погибших граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

По состоянию на утро воскресенья, число погибших выросло до 151 человека, ранее сообщалось о 146 жертвах. Еще около 150 человек получили травмы различной степени тяжести.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, который взял на себя расследование обстоятельств трагедии, посетил место инцидента. Он заявил, что приоритетом является оказание скорейшей медицинской помощи пострадавшим и выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил национальный траур.