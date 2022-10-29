"Авиакомпания "Уральские авиалинии" и аэропорт Владивосток запустили прямые рейсы Владивосток-Вьентьян. В честь открытия нового рейса 29 октября в воздушной гавани Приморья прошли торжественные мероприятия", — говорится в сообщении.

В аэропорту Владивостока в честь открытия нового международного рейса почетные гости перерезали красную ленту. С приветственным словом на открытии выступили почетный консул Лаоса, руководители аэропорта и представители туристический властей Приморского края. Первый пассажир при регистрации на рейс получил подарок от воздушной гавани Приморья и авиакомпании.

"Туристам можно удобно добираться из столицы Лаоса во Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Мы надеемся на скорейшее открытие границ и возобновление полноценного туристического обмена между Россией и странами Азии", — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности генерального директора аэропорта Владивосток Дениса Чмутова.

По данным пресс-службы, для российских гостей власти Лаоса установили безвизовое посещение на протяжении 30 дней. После этого срока российские туристы могут выехать в Тайланд, где виза гражданам РФ также не нужна.

Рейсы во Вьентьян, крупнейший город Лаоса, будут осуществляться на воздушных судах АЗ20Neo один раз в неделю по субботам. Приобрести билеты можно в туристических фирмах и у консолидатора авиарейсов компании ООО "РУСАЗИЯ", сообщает пресс-служба.