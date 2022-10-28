"Действительно, у нас есть сложности под влиянием санкций. Партнеры наши опасаются вторичных санкций, влияния на них, безусловно, при использовании этих платежных инструментов. Но мы со всеми партнерами ведем работу, она по-разному строится с каждой страной, каждая страна особенная", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, как продвигается работа по созданию платежных систем с Турцией и Ираном.

"Детали мы здесь, наверное, не комментируем, но пытаемся наладить разные альтернативные возможности для того, чтобы нашим гражданам, которые сейчас отправляются в туристические поездки, по делам, можно было пользоваться современными методами оплаты", — уточнила глава ЦБ.

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК (оператор карт "Мир"), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список гендиректора НСПК Владимира Комлева.

После предупреждения OFAC принимать карты "Мир" полностью или частично перестали банки Турции, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти займутся поиском альтернатив использованию платежной системы "Мир". Среди возможных вариантов была предложена система депозитных карт, действующих во время отдыха в стране, а также использование турецкой платежной системы Troy.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.