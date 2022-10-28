"Сегодня Сочи — это главный Черноморский курорт России, и перед нами стояла непростая задача показать туристу высокие стандарты сервиса и гостеприимства. И я уверен, что мы с этим справились. Только за высокий сезон — с мая по сентябрь — на курорте отдохнули порядка 4,5 млн человек. Всего же, по нашей оценке, в 2022 году турпоток в Сочи превысит 7,2 млн отдыхающих с ростом на 4,5% к прошлогоднему уровню", — сказал Копайгородский.

Он подчеркнул, что на курорте работает более 2,6 тыс. средств размещения с номерным фондом в 88 тыс. номеров, 60 санаториев и пансионатов, оказывающих услуги по лечению и оздоровлению, крупные сетевые отели. С каждым годом увеличивается количество отелей, имеющих классификацию. Так, в этом году количество средств размещения категории "пять звезд" выросло до 28, а число четырехзвездочных отелей перевалило за сотню. В этом сезоне 18 отелей работают по системе "все включено".

"Гости едут к нам не только за теплым морем и солнцем, но и за новыми впечатлениями. Поэтому в этом году мы увеличили число пеших экологических маршрутов. Проведена модернизация знаковых для Сочи туристических объектов показа Сочинского национального парка, это — Орлиные скалы, Агурские водопады, экотропы Ажег и другие. Сейчас идет активная подготовка к предстоящему горнолыжному сезону, и я уверен, что с этой задачей мы справимся", — добавил глава курорта.