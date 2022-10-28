Рейсы планируют выполнять 13 авиакомпаний.

В частности, на внутренних направлениях ожидается выполнение 9 ежедневных рейсов в Москву, при этом вырастет число рейсов в "Шереметьево". В Санкт-Петербург запланировано 3 ежедневных рейса.

На южных направлениях планируются рейсы в Сочи и Минеральные Воды. Так, в Сочи будет выполняться 11 рейсов в неделю. "В сравнении с прошлым зимним сезоном вырастет количество рейсов в Сочи за счет увеличения программы полетов авиакомпании "Уральские авиалинии", — отмечает пресс-служба.

Кроме того, в рамках развития межрегиональных авиаперевозок аэропорт Челябинска ожидает возобновления с нового года рейсов в Волгоград и Красноярск, а также ввода рейсов в Нижневартовск, Тюмень и Уфу.

Кроме того, по сравнению с прошлым сезоном увеличится число рейсов в Астрахань, Омск, Норильск и Новосибирск. Так, пять авиакомпаний планируют выполнять полеты в Астрахань (2 в неделю), Иркутск (2), Казань (4), Калининград (2), Махачкалу (1), Нижний Новгород (1), Новосибирск (12), Новый Уренгой (2), Норильск (2), Омск (3), Сургут (2) и Ханты-Мансийск (2).

В международной программе заявлены полеты на турецком и египетском направлениях. В частности, ожидается выполнение рейсов в Анталию ("Южный Ветер" 2 рейса в неделю и "Турецкие авиалинии" в ноябре), в Стамбул (1 рейс в неделю), в Хургаду (1 раз в 10 дней).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, прошлой зимой полеты в страны дальнего зарубежья не выполнялись.

Также заявлены рейсы в Таджикистан (по 3 рейса в Душанбе и по 2 рейса в Худжанд еженедельно), Киргизию (1 рейс в неделю в Ош), Армению (2 рейса в неделю в Ереван).

Зимнее расписание будет действовать с 30 октября до 25 марта 2023 года

Аэропорт Челябинска в 2021 году обслужил 1,827 млн пассажиров, что на 57% больше по сравнению с 2020 годом и на 6% больше по сравнению с допандемийным 2019 годом.