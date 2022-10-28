"Что касается правовой стороны вопроса, то в соответствии с нашей Конституцией, любой гражданин РФ имеет право уехать, куда он считает нужным, вернуться, никаких препятствий ему не должно оказываться, если он не совершил преступление в стране, где он находится, либо если он не уехал, совершив правонарушение здесь, подпадающее под уголовный или иной кодекс", — заявила Матвиенко журналистам в пятницу, завершая визит в Узбекистан.

По ее мнению, Конституцию в этом отношении менять не надо.

"Это должно быть законное право граждан. И ни в коей мере не надо поддаваться избыточному ажиотажу", — сказала она.