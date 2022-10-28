“Туроператор Coral Travel 28 октября запустил полётную программу на Мальдивы на базе чартерных рейсов AZUR air. До 16 ноября будет выполняться один рейс в неделю по пятницам, затем два по средам и субботам”, — говорится в сообщении.

Рейсы выполняются на Boeing 767-300. На борту предоставляется горячее питание.

«Чартерная программа на Мальдивы – долгожданная для рынка. В условиях роста цен на авиабилеты за рубеж чартеры позволяют формировать наиболее доступные по стоимости турпакеты. В последнее время на рынке заметен рост популярности экономичных путешествий. Средняя продолжительность туров на Мальдивы снизилась с 10 до 7 ночей. Наибольшим спросом стало пользоваться бюджетное размещение: туристы все чаще выбирают гестхаусы и недорогие отели» — подчёркивают в АТОР.

По данным Ассоциации, цены на середину ноября у Coral Travel стартуют от 180 тыс. рублей на двоих при размещении на 7 ночей в гестхаусе THE BILIMBI с завтраками. Тур в отель Kandima 5* с завтраками обойдётся от 299 тыс. рублей на двоих, а в отель Brennia Kottefaru 5* с питанием «все включено» — от 358 тыс. рублей на двоих.