Тем не менее, несмотря на смену аэропорта базирования, компания продолжит летать из Кишинева. "Сообщение компании о смене операционной базы может привести к отмене некоторых направлений и снижению частоты перелетов", — уточняет ведомство.

Ранее молдавские СМИ сообщили, что с 1 декабря компания приостанавливает работу своей базы в Кишиневе, а также вносит корректировки в зимнее расписание, учитывая возможные риски закрытия воздушного пространства в Молдавии.

Власти Молдавии ранее обсуждали вероятность закрытия воздушного пространства в связи с событиями вокруг Украины. Однако позже от этой идеи отказались.

Предполагается, что после переноса базы в Румынию Wizz Air продолжит перелеты из Кишинева в Австрию, Чехию, Италию, Германию, Нидерланды, Испанию и Великобританию, но при этом остановит перелеты из Кишинева в Базель, Париж, Брюссель и Турин.

Wizz Air летает по более чем 600 маршрутам по всей Европе и за ее пределами. У компании более 15 аэропортов базирования в разных странах.