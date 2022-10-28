"В день Черного моря — 31 октября — в акватории Сочи состоится заплыв-субботник на сапах. Участники соберут мусор", — говорится в сообщении.

В рамках Года экологии во всех районах города на береговой территории прошли субботники, приуроченные ко Дню защиты Черного моря.

"На площади Южного мола Сочинского морского порта и пляже "Маяк" организовали выставку-ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства", — отмечает пресс-служба.

Также на площадке в течение всего дня будут организованы мастер-классы, в которых смогут принять участие все желающие.

В Хостинском районе на площади у фонтана пляжа "Цирк" также пройдет выставка мастеров.

На площади у причала пляжа "Чайка" в Адлерском районе состоится выставка художественных работ, посвященных Черному морю, мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на воде.

В Лазаревском районе на набережной пляжа "Дагомыс", а также на площади по улице Калараша в районе пляжа "Лазаревский" будут организованы интеллектуальные игры, поэтический марафон и выставка изобразительного искусства, посвященные Черному морю.

"Во всех внутригородских районах Сочи по поручению главы города Алексея Копайгородского разработана программа экофестиваля, которая включает эколого-просветительские, культурные и спортивные мероприятия", — цитирует пресс-служба заместителя главы города Инну Петухову.