«Мы в этом году отлетали по 20 направлениям, и мы хотим продолжить это и в летний период. Да, конечно, там есть и регионы, в которые мы летаем зимой. Например, Шерегеш. Но при этом те направления, которые стали у нас открытием, например, Дагестан, Тюмень, Казань, мы будем и дальше их реализовывать. Помимо Камчатки, Сахалина, Приморья, куда запускали полетные программы, ведем переговоры с Хабаровском. Не знаю, сложится или нет, здесь важно, чтобы сформировали хороший турпродукт. Также мы ведем переговоры с Красноярским краем. Они давно хотели, поскольку там есть межрегиональные проекты «Енисейская Сибирь» и «Сибирские каникулы», которые объединяет три субъекта -Тыва, Хакасия, Красноярский край», — рассказал он в кулуарах XX юбилейной премии «ТОП-1000 российских менеджеров».

Как отметил Сирченко, у многих дальневосточных регионов огромный потенциал, но «его нужно оживить, наполнить яркими эмоциями, насытить событийными мероприятиями и сделать доступными цены».

Так, на межрегиональных дальневосточных маршрутах возникает проблема с длительными переездами, которые могут достигать шести часов. Поэтому в FUN&SUN предложили подключить к реализации чартерных программ малую авиацию и вертолетные перевозки через механизм субсидирования.

Что касается зарубежных туров, то туроператор прорабатывает вопрос создания комбинированных туров «Бурятия плюс Монголия».

«Если страны Юго-Восточной Азии будут более-менее открыты для нас, то можно было бы делать трансконтинентальные чартеры: прилетает на Дальний Восток, 2-3 дня туристы проводят там, а потом перелетают в одну из стран ЮВА. Сейчас активно на наш туристический рынок выходит Монголия, поэтому прорабатывается вопрос соединения чартера в Бурятию с Монголией. Но это проекты, которые мы пока просчитываем», — заключил Сирченко.