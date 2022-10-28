"4-5 ноября в Коломне пройдет V Открытый фестиваль-конкурс вокальной музыки начала XX века имени Николая Струве. Участники конкурса исполняют вокальные произведения композиторов века. Для профессионалов обязательно исполнение произведений Струве и Рахманинова", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что в мероприятии примут участие порядка 30 конкурсантов. Фестиваль организован первым Московским областным музыкальным колледжем при поддержке Рахманиновского общества России, Музыкального общества Московской области, АО "Коломенский завод" и ОО "Местная немецкая национально-культурная автономия". В конкурсе три основные номинации — "Любители", "Вокальный ансамбль", "Профессионалы" и одна новая — "Концертмейстерское мастерство", добавили в ведомстве.