По его данным, на эти цели регион выделит более 180 млн рублей.

"Ремонт по дорожному нацпроекту "Безопасные качественные дороги" начнется уже в этом году. Все запланированные работы должны быть выполнены не только в утверждённые сроки, но и максимально качественно", — подчеркнул Никитин.

Как сообщалось, в 2022 году областные власти выделили на ремонт региональных трасс более 9 млрд рублей, из которых 5,6 млрд рублей направлено на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На данный момент по проекту в порядок приведены более 400 км региональных дорог из запланированных в этом году 518 км.