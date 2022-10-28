На данный момент уже отремонтирован фасад здания, где будет открыт музей, заменена кровля, установлены новые оконные блоки и въездные ворота. Проводится воссоздание архитектурных элементов и чистовая отделка внутренних помещений.

Завершить работы планируют в конце ноября.

Кроме того, ведется разработка будущей экспозиции музея. В ней принимают участие родственники художника.

"Мы должны сделать достойный музей, который станет одним из популярных для посещения культурных мест Твери", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

Валентин Сидоров — один из знаковых российских художников-современников, мастер пейзажа. Народный художник СССР, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР и международной премии им. М. А. Шолохова.

Детство художник провел в деревне Сорокопенье в Конаковском районе. В Тверской области были написаны известные полотна художника.

Умер 9 января 2021 года в возрасте 92 лет.