"На Совете по культуре было рассмотрено несколько вопросов. Среди них — идея установки памятника Сталину. Ее выдвинул "Союз советских офицеров России". Большинство членов Совета проголосовали против идеи установки памятника Сталину во Владивостоке", — сказал представитель мэрии.

В пятницу некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили, что на заседании это предложение было поддержано, также сообщалось, что памятник предлагается установить на внебюджетные средства.

Это уже не первое предложение установить памятник Сталину в городе. Так, несколько лет назад группа активистов обращалась в мэрию с просьбой выделить место под установку памятника Сталину в связи с 70-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Тогда, как сообщали инициаторы, в мэрии ответили, что для установки данного памятника в городе нет места.