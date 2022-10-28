В состав выставки вошли произведения и архивные материалы из собраний Пушкинского музея, музеев Большого театра и МХАТ, Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина, Российского национального музея музыки, Государственного литературного музея, Российского государственного архива литературы и искусства. Дополняют экспозицию два фильма, созданные на основе редкой кинохроники из Российского государственного архива кинофотодокументов.

В Мемориальной квартире собраны экспонаты, связанные с спектаклями Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко, Всеволода Мейерхольда, Александра Таирова, Юрия Завадского и Бориса Покровского, документы, запечатлевшие встречи музыканта с актерами и вечера в его доме.

На выставке представлены эскизы костюмов и декораций к спектаклям Ильи Шлепянова, Всеволода Шестакова, Ивана (Иоганнеса) Лейстикова, Владимира Дмитриева, Петра Вильямса, Николая Акимова, Николая Ульянова, Валерия Левенталя, Николая Бенуа, скульптурные портреты и рисованные шаржи известных художников — современников Рихтера, редкие мемориальные предметы из личных архивов, а также письма, музыкальные рукописи и уникальные фотографии артистов с дарственными пианисту. Один из разделов выставки, размещенный в кабинете пианиста, рассказывает о домашнем театре, балах и маскарадах, собиравших дома.

Мемориальная квартира Рихтера была открыта для посетителей в 1998 году. В июле 2022 года открылась обновленная экспозиция Мемориальной квартиры пианиста, на ней представлены ранее не выставлявшиеся предметы из коллекции музыканта.