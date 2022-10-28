«Это наша застрахованная, опознание прошло, личность подтвердили, занимаемся репатриацией», — сказали в компании.

Как отметили в пресс-службе, россиянка была застрахована на $50 тыс.

Ранее СМИ сообщали, что 20 октября российская туристка вышла из гостиницы на пляж и обратно не вернулась. Ее вещи были обнаружены на берегу. Принимающая туркомпания обратилась в полицию и генконсульство, тогда началась поисковая операция. Тело женщины обнаружено в километре от места захода в море, ее смогли опознать по купальнику.