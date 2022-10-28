Мотивировочная часть решения пока не опубликована, стороны решение суда не комментируют. Ранее сообщалось, что иск, поданный в середине 2020 года, связан с эксплуатацией перевозчиком самолетов Superjet 100.

Теперь в Арбитражном суде Москвы остаются еще три иска с финансовыми требованиями ГТЛК к "ИрАэро": на 80,8 млн рублей, на 141 млн рублей и на 410,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы в конце сентября прекратил производство по иску корпорации "Иркут", изначально требовавшей с авиакомпании "ИрАэро" 941,4 млн рублей за аренду Superjet 100. Стороны подписали мировое соглашение, при этом в нем была согласована задолженность перевозчика в размере 865,29 млрд рублей. Согласно опубликованному решению, "ИрАэро" должна выплатить ее до 25 апреля 2030 года.

После подписания мирового перевозчик отказался от встречного иска к "Иркуту" на 1,854 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы 21 октября прекратил производству по этому делу.

В настоящее время в парке базирующейся в Иркутске "ИрАэро" семь ранее взятых в лизинг Superjet 100, по одному A319 и Bombardier CRJ-200, а также разные модификации Ан-24 и Ан-26.