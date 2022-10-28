«Только непосредственно в сфере оказания туристских услуг постоянно заняты как минимум 57 тыс. жителей Петербурга. Эта цифра не учитывает сотрудников смежных отраслей, чей труд напрямую связан с обслуживанием гостей — водителей туристских автобусов, экипажей прогулочных и круизных судов, работников общепита, магазинов и предприятий бытовых услуг, производителей сувенирной продукции, а также тех, кто проводит событийные мероприятия. С учетом федерального мультипликатора, каждое двенадцатое рабочее место в Петербурге зависит от туризма», — говорится в сообщении.

Как отметили в комитете со ссылкой на данные Росстата, в коллективных средствах размещения Санкт‑Петербурга работают 9,9 тыс. сотрудников, а с учетом санаторно-курортных организаций – 16,2 тыс. Включая аутсорсинг, который широко практикуется в индустрии гостеприимства, общая численность занятых в коллективных средствах размещения города составила как минимум 42 тыс. человек.

По мнению аналитиков, если в полном объеме учесть занятость в сфере предоставления жилья туристам в краткосрочную аренду, эта цифра может еще существенно возрасти.

«Аутсорсинг особенно распространен в отношении линейного персонала: горничных, официантов, работников кухни. В гостиницах категории 5* доля персонала на аутсорсинге доходит до 20–30%, а в отелях 3-4* – до 70%», — уточняется в исследовании.

Как сообщили в комитете по туризму Петербурга, в гостиничном секторе города число рабочих мест, резко сократившееся во время пандемии, начало восстанавливаться. В этом году – более, чем на 15%.

По мнению вице-президента Российской гостиничной ассоциации (РГА) Алексея Мусакина, такая динамика связана с ростом турпотока и, как следствие, возвращением из других регионов сотрудников, которые в пандемию были отправлены на режим простоя. А также с вводом в эксплуатацию ряда новых гостиниц, открывшихся в городе за последние два года.

Численность персонала в туристских компаниях Петербурга определена на основе анализа реестров Ростуризма. Согласно данным ведомства, всего в городе работают 1969 турфирм, 698 из которых являются туроператорами и 1271 турагентствами. Количество занятых в турфирмах составляет 4,5 тысяч человек. Еще 2,8 тысячи работают в турагентствах. Кроме того, около 920 сотрудников заняты в конгрессно-выставочных организациях Петербурга. Число экскурсоводов и гидов города составляет более 6 тыс. человек.