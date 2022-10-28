"Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы "Мир"", — сообщил банк, не уточняя причины такого решения.

Банковская система Киргизии работает с картами "Мир" с 2019 года. Всего в стране 23 коммерческих банка. В настоящее время продолжают принимать карты банки "Толубай", Кыргызкоммерцбанк, Капитал банк, "Бай-Тушум", Оптимабанк, Керемет банк, РКС банк.

Нацбанк республики ранее заявлял, что власти страны уделяют большое внимание развитию безналичного денежного обращения, однако банки самостоятельно решают, сотрудничать или нет с той или иной платежной системой.

OFAC 15 сентября предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской НСПК (оператор карт "Мир"), рискуют стать участниками действий по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России.

На начало сентября карты "Мир" принимали в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

Киргизский инвестиционно-кредитный банк основан в 2001 году. Акционерами банка являются Киргизия (10%) и международные финансовые институты (90%), включая DEG, ЕБРР и IFC.