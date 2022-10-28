Как сообщает пресс-служба театра, пять концертов фестиваля "Мариинский" представят орган не только солирующим, но и ансамблевым инструментом — он будет звучать в дуэте с виолончелью, арфой, трубой и голосом. Концертные программы включат репертуар от эпохи барокко до наших дней: классические произведения для органа и оригинальные переложения.

Фестиваль откроет концерт петербургского органиста Даниила Процюка, солистов оперной труппы и ансамбля солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В программе вечера один из шедевров французской органной музыки XX века — Реквием для хора, солистов, виолончели и органа Мориса Дюрюфле. В год 120-летия композитора его Реквием прозвучит в Мариинском театре впервые.

31 октября прозвучат концерты Антонио Вивальди для струнных в переложении для органа и двух труб. Дополнят вечер барочные пьесы Иоганна Себастьяна Баха и Пьера Дюмажа, а также сочинения для трубы и органа Андре Жоливе и Анри Томази. Солисты — Ольга Котлярова (орган), Тимур Мартынов и Жасулан Абдыкалыков (труба).

Продолжают эту линию Марина Вяйзя и Софья Кипрская. Они сыграют классические органные сочинения в переложении для органа и арфы и оригинальные произведения, написанные специально для этого дуэта инструментов. Необычным дополнением к ансамблю станет перкуссионный инструмент ханг, задействованный в нескольких произведениях XXI века. Зрители услышат сочинения разных эпох: от Токкаты и фуги Иоганна Себастьяна Баха до работ Дюрюфле, Сезара Франка, Астора Пьяццоллы и наших современников.

В завершение фестиваля, 2 ноября, музыканты Светлана Бережная и Сергей Ролдугин представят ансамбль, зародившийся еще в эпоху Баха — органа и виолончели. Прозвучат сочинения Габриеля Пьерне и Леона Боэльмана.