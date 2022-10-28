Канкрин открыл первую золотоносную россыпь в нынешних границах Новосибирской области. В 1830 году благодаря министру был открыт Егорьевский прииск, названный в его честь решением Николая I.

Вокруг памятника обустроен сквер, который разделен на несколько тематических зон, посвященных деятельности Канкрина, с зонами золотоискателей и финансов, а также уголком старателя.

Проект Маслянинского района на создание памятника, обустройство сквера вокруг и организацию стенда с навигацией, туристической картой и аудиогидом получил поддержку в виде субсидии в размере 4 млн 247 тыс. рублей.