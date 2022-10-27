"Это касается строительства автомобильной дороги, соединяющей курорты горного кластера Сочи и "Лагонаки" в Адыгее, а также железнодорожной ветки между горными курортами Сочи и "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике", — сообщается на сайте правительства РФ.

"В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создаются два новых горнолыжных курорта. Всесезонный горный экокурорт "Лагонаки" в Республике Адыгея и круглогодичный горный и бальнеологический курорт "Долина Васта" в Краснодарском крае — в продолжение развития курорта "Роза Хутор". Соединение курортов горного кластера Сочи с будущим курортом "Лагонаки" прямой автотранспортной артерией создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности в Республике Адыгея", — приводятся слова Чернышенко в сообщении.

Он также отметил, что для прямого транспортного сообщения между горными курортами Сочи и курортом "Архыз" в Карачаево-Черкесии будет проработано строительство железнодорожной ветки.

"Безусловно, всё это отразится на социально-экономической ситуации в субъектах, где будут создаваться рабочие места и развиваться малый и средний бизнес. А для российских туристов из всех 89 субъектов, включая новые территории, появятся новые возможности для отдыха", — сказал вице-премьер.

Отмечается, что "дорожная карта" будет представлена в правительство РФ в декабре этого года. Ответственными за выполнение названы Минстрой, Минэк, Минтранс, Минфин, Минприроды, Росжелдор, "Автодор", "РЖД", "Туризм.РФ" и "Кавказ.РФ".