Самая интенсивная частота полетов запланирована в Санкт-Петербург (15 парных рейсов в сутки), Сочи (10), Казань и Екатеринбург (по 7), Минеральные Воды (6), Самару и Калининград (по 5).

Международная сеть "Аэрофлота" из Москвы будет сформирована из рейсов в 16 стран мира: Таиланд (Бангкок и Пхукет), Индию (Гоа), ОАЭ (Дубай), Египет (Шарм-эль-Шейх и Хургада), на Шри-Ланку (Коломбо), Сейшелы (Маэ), Мальдивы (Мале), в Китай (Пекин, Гуанчжоу), Индию (Дели), Иран (Тегеран), Турцию (Стамбул, Анталья), Белоруссию (Минск), Киргизию (Бишкек и Ош), Узбекистан (Ташкент, Ургенч, Самарканд и Бухара), Армению (Ереван) и Азербайджан (Баку).