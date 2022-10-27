"Воронеж — один из трех городов, в которых 7 ноября 1941 года прошли военные парады. В тяжелейших обстоятельствах в Москве, Куйбышеве (ныне Самара) и Воронеже состоялась демонстрация военной мощи страны, ставшая идеологической победой над страшным врагом. Мы чтим славное прошлое нашего города, поэтому 6 ноября в 12:00 у центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" состоится реконструкция легендарного парада 1941 года", — написал он.

Мэр отметил, что в этот день по Ленинскому проспекту промаршируют реконструкторы в форме бойцов стрелковых дивизий, полка НКВД СССР, добровольческого коммунистического полка, сражавшихся за Воронеж в годы Великой Отечественной войны, а также пройдут парадные расчеты юнармейцев из образовательных учреждений города, кадетских корпусов, курсантов ведомственных вузов силовых структур и другие.

После этого на проспект выедет колонна техники времен Великой Отечественной войны — реактивный миномёт "Катюша", грузовик ЗИС-5, бронеавтомобиль, автомобиль ГАЗ-67 с пушкой-"сорокопяткой", советский тяжелый мотоцикл М-72, добавил Кстенин.

"Это знаковое мероприятие приурочено не только к годовщине проведения парада, но и к юбилейному Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, который весь город будет отмечать 25 января 2023 года", — сообщил глава города.

Воронеж удостоен почетного звания "Город воинской славы" 19 февраля 2008 года. Звание присвоено городу "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".