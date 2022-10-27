На пряслах стен Псковского кремля представлен цикл постеров, рассказывающих о времени Великого посольства Петра I и деятельности царя в этот период.

"В пространстве выставки впервые были собраны редкие, уникальные графические работы, которые позволили проиллюстрировать и оживить исторический материал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в создании экспозиции участвовали более 10 музеев России, которые предоставили из своих фондов и коллекций редкие гравюры. "Цифровые изображения произведений художников и граверов, а также изученный сотрудниками Музея Мирового океана научный материал позволяют увидеть Европу конца XVII века глазами Петра I, представить подробный маршрут Великого посольства и сопровождавшие дипмиссию примечательные события и встречи", — добавили в пресс-службе.

Псков стал третьим регионом, куда приехала выставка. Ранее проект успел побывать в Казани и во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке. Следующим городом, который примет выставку, станет Великий Новгород.