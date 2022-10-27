"В следующем году Василеостровский и Петроградский районы присоединятся к зоне платной парковки", — сказал Ваньчков.

По данным комитета по транспорту Петербурга, в июле 2023 года планируется расширение зоны платной парковки на территории Петроградского района. Будет создано 10 тыс. 691 машиноместо.

В четвертом квартале 2023 года платная парковка начнет работу на территории Василеостровского района, где будет создано 19 тыс. 276 машиномест. Также платная парковка будет введена и на Крестовском острове (Петроградский район). Здесь планируется создать 1,4 тыс. парковочных мест.

Таким образом в зону платной парковки дополнительно войдут более 31 тыс. парковочных мест на 306 улицах Петербурга.

Как сообщалось, платная парковка появится в 2022 году на 364 улицах Петербурга. С 1 ноября в дополнение к Центральному району платная парковка начнет работать в Адмиралтейском районе Петербурга. Определить зону платной парковки водителям поможет разметка синего цвета, новые дорожные знаки и паркоматы.