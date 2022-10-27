На внутренних направлениях пассажиропоток снизился на 5,7%, до 1,22 млн человек, международных — на 45,7%, до 95 тыс. человек.

География полетов за 9 месяцев 2022 года насчитывала 26 внутренних и 9 международных направлений. Самыми популярными, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Сочи, Анталья, Новосибирск и Минеральные Воды.

В сентябре аэропорт обслужил 195 тыс. пассажиров, что на 3,9% меньше, чем в сентябре 2021 года. На внутренних рейсах были перевезены 178,6 тыс. пассажиров (рост на 7,7%), на международных — 16,6 тыс. (снижение на 55,5%).

Наибольшее количество пассажиров в прошлом месяце традиционно было перевезено в Москву и Санкт-Петербург. Лидеры внутренних направлений: Сочи, Новосибирск и Минеральные Воды. Основные международные направления — регулярные рейсы в Наманган и Душанбе, а также чартерные рейсы в Анталью.