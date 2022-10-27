Как говорится в пресс-релизе американской авиакомпании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $277 млн, или 44 цента в расчете на акцию, по сравнению с $446 млн, или 73 цента на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка подскочила на 32,9% и достигла рекордных $6,22 млрд. Относительно допандемийного 2019 года показатель вырос на 10,3%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль авиаперевозчика на уровне 41 цент на акцию, при этом выручка совпала с прогнозом.

Загруженность рейсов Southwest Airlines в минувшем квартале составляла 85,4% против 83,5% за тот же период 2019 года.

Согласно прогнозу компании, ее выручка в четвертом квартале вырастет на 13-17% по сравнению с допандемийным показателем.

Котировки акций Southwest Airlines растут на 4,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость авиаперевозчика снизилась на 19,8%, в то время как индекс S&P 500 потерял около 20% за этот период.