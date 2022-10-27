"В День народного единства и накануне праздника расписание электропоездов в Московском транспортном узле будет скорректировано. 3 ноября поезда будут ходить по расписанию пятницы, 4 и 5 — по расписанию субботы, 6 — по расписанию воскресенья", — говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров назначены дополнительные поезда: "Москва — Тула" отправлением в 09:22 и в обратную сторону в 13:56 4 ноября, "Рязань — Москва" отправлением в 04:10 7 ноября.

Кроме того, 3, 4 и 6 ноября четыре поезда сообщением Черусти — Вековка будут курсировать с увеличенной составностью.