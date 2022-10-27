"Поправками предлагается сделать для электромобилей бесплатными все платные парковки на Кубани, оснащенные зарядными устройствами. В список транспорта, который можно будет также безвозмездно оставлять на платных парковках, вошли и машины спецсвязи", — говорится в сообщении.

По итогам обсуждения парламентарии приняли закон сразу в двух чтениях.

Комментируя документ, председатель Заксобрания Юрий Бурлачко отметил, что электротранспорт является "экологической надеждой мегаполисов", поскольку традиционные двигатели слишком сильно загрязняют окружающую среду.

Он напомнил, что совсем недавно стартовала программа обновления трамвайно-троллейбусного парка Краснодара. Современные и комфортабельные машины начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

"Но нельзя забывать и о личном электротранспорте. Пока еще таких автомобилей немного, но спрос на них очень высок, и количество их будет только увеличиваться. Нам необходимо работать на упреждение и создавать необходимые условия для развития этого сектора участников дорожного движения", — приводятся в сообщении слова Бурлачко.