Квалификационный экзамен состоял из теста и практического задания. На тест из 30 вопросов с тремя вариантами ответов было предоставлено два часа.

"Все экзаменуемые с успехом и досрочно ответили на вопросы, допустив не более одной ошибки", — говорится в сообщении.

Следующая аттестация гидов-переводчиков и экскурсоводов в Петербурге запланирована на 20-21 ноября.

В аттестационную комиссию, сформированную комитетом, вошли эксперты индустрии.

Уточняется, что на текущий момент в Петербурге 6700 профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов.

Процедура обязательной аттестации для экскурсоводов и гидов-переводчиков предусмотрена законодательством России и вступила в силу с 1 сентября 2022 года.