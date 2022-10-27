"В круизах с компанией "Водоходъ" в этом году побывало более 120 тысяч человек, а прогулочным и пассажирским флотом мы перевезли 339 тысяч", — сообщил он журналистам.

В конце апреля гендиректор круизной компании озвучивал планы отправить в речные круизы в период летней навигации 102 тыс. пассажиров.

Багаутдинов отметил, что в настоящее время «Водоходъ» строит суда на электродвижении. «Мы заказали пять электрокатамаранов, которые будут осуществлять как скоростные пассажирские перевозки, так и прогулочные рейсы. Один из них уже построен и проходит ходовые испытания в Красноярске», — уточнил он.

По его словам, в 2023 году будут введены в эксплуатацию еще два электросудна. «Один из них будет работать в Нижнем Новгороде, район эксплуатации второго пока определяется — это будет либо Пермь, либо Ярославль", — сказал гендиректор компании.

Багаутдинов также напомнил, что "Водоходъ" будет оператором трех новых круизных теплоходов проекта "Карелия".

Как сообщал Минпромторг, правительство выделило 15 млрд рублей на запуск строительства семи судов гражданского флота. Часть этой суммы будет направлена на финансирование трех круизных судов проекта "Карелия". Это разработка конструкторского бюро "Вымпел", а строиться суда будут на заводе "Красное Сормово" (оба предприятия входят в контур "Объединенной судостроительной корпорации"). Все суда имеют класс "река-море", будут курсировать по Каспийскому, Черному и Белому морям и использоваться на внутренних водных путях. Планируется, что первое судно начнет навигацию в 2025 году, второе и третье — в 2026 году.