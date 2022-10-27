«Летом в парламент поступила петиция с 70 тыс. подписей жителей страны, которые хотят переименования Новой Зеландии в Аотеароа. Специальный комитет по делам маори заявил, что обсудит официальное изменение названия страны на одном из совещаний в парламенте. Между тем, политики разделились по поводу изменения названия, но большая часть общественности готова принять его», — пишет издание.

По словам премьер-министра страны Джасинды Ардерн, пока не рассматривается вопрос официальной смены названия, но она надеется на активное использование майорийского синонима в повседневной жизни.

«Независимо от того, изменим ли мы его в законе, я не думаю, что изменится тот факт, что новозеландцы все чаще говорят об Аотеароа. И этот переход приветствуется», — отметила она.

В свою очередь, соруководитель партии маори Дебби Нгарева-Пакер отклонила идею проведения референдума по переименованию Новой Зеландии, аргументировав тем, что коренное население страны составляет всего 17%.

Аотеароа с языка маори переводится как «страна длинного белого облака».