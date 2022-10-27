Так, подписано соглашение по развитию маршрута "Сибирское наследие декабристов", который объединит музеи в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Кургане и Омске. Маршрут "От Кремля до Кремля" свяжет Нижний Новгород, Казань и Тобольск. В рамках этих туров музеи предлагают обзорные экскурсии, квесты, игровые программы, мастер-классы, отмечается в сообщении.

"Менделеевский экспресс" познакомит туристов с историей научных открытий великого русского ученого, родившегося в Тобольске. В рамках этого тура туристы побывают на лабораторном практикуме в Тобольском индустриальном институте, а также посетят СИБУР.