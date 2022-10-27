По информации пресс-службы, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев встретился с коммерческим директором группы компании Air Asia Aviation Group Карен Чан.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы регулярного пассажирского и грузового авиасообщения между Казахстаном и Малайзией. В свою очередь представители Air Asia Aviation Group подтвердили планы авиакомпании запустить на первом этапе рейсы из Куала-Лумпура (Air Asia X) и Бангкока (Thai Air Asia X) в Алматы частотой 4 рейса в неделю по каждому маршруту и следующим этапом в Астану частотой 3 рейса в неделю", — говорится в сообщении.

Также авиакомпанией Air Asia планируется создать "виртуальный хаб" на территории Казахстана и выполнять полеты с пятой степенью "свободы воздуха" в Стамбул (Турция), Париж (Франция), Франкфурт (Германия), Лондон (Великобритания).

"Ожидается, что открытие рейсов между странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических взаимоотношений, туризма и делового сотрудничества", — отмечается в информации.

Air Asia является самой крупной бюджетной авиакомпанией в Азии, которая начала свою деятельность в 1996 году. Авиакомпанией перевезено более 600 млн пассажиров. Компания осуществляет полеты по более чем 400 направлениям в 25 странах мира. Парк воздушных судов насчитывает более 250 ВС.