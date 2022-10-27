"4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. В культурно-досуговых учреждениях Московской области пройдет более 600 мероприятий, посвященных этой дате. Предполагаемое количество участников — более 90 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для посетителей подготовлены концерты с участием любительских творческих коллективов и исполнителей, фестивали искусств, тематические акции, мастер-классы, квесты, флешмобы, интерактивные экскурсии. Также запланированы тематические спектакли и кинопоказы.