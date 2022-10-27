"Долгожданное строительство велодорожки было начато на косе в августе. Работы идут в хорошем темпе и строго по графику. На сегодня уже подготовлено 12 км основания, а сама дорожка залита и готова примерно на 500 метрах", — сказал Калина.

По его словам, к концу ноября основание дорожки должно быть готово на протяжении 25 км. Готовая часть составит большую часть, и потому первые велосипедисты смогут опробовать велодорожку на Куршской косе уже в декабре.

"С учетом того, что покрытие велодорожки изготавливается по новейшим технологиям, которых ранее не было в регионе, на готовом участке проведено испытание весовой нагрузкой. Было установлено, что велотрасса выдерживает нагрузку в 8 тонн. В связи с этим будем думать, как решать вопрос с запретом и невозможностью проезда по велодорожке автотранспорта, как это иногда бывает на некоторых участках аналогичной трассы в поселке Куликово под Зеленоградском", — добавил директор нацпарка.

Он напомнил, что строительство велотрассы пройдет в три этапа. Первый этап будет включать участок от поселка Лесной до Зеленоградска, второй — от Лесного до Рыбачьего, третий — от Рыбачьего до Морского. Сдача готового объекта запланирована на конец 2023 года. На проект из федерального бюджета выделено 408 млн рублей.

Ширина велодорожки составит около 3 метров, длина — 44 километра. Она пройдет в пределах 15-20 метров от края обочины автомобильной дороги Зеленоградск-Морское с правой стороны по ходу движения от КПП нацпарка в направлении государственной границы. От Зеленоградска до КПП трасса велодорожки определена с левой стороны от автодороги, пояснил директор нацпарка.

"Велодорожка пройдет через все поселки Куршской косы, тем самым поспособствует социально-экономическому развитию этих населенных пунктов, а также позволит уменьшить нагрузку на автодорогу. В Зеленоградске она соединится с уже построенной велодорожкой, которая будет проходить вдоль всего побережья Калининградской области", — сообщил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Куршскую косу называют "птичьим мостом", т.к. по нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные районы Европы и Северную Африку. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций.