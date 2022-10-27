Так, в Гостином дворе пройдут выставки "Купеческие династии" и "Музей сибирского предпринимательства", в Губернском музее — мастер-класс по живописи и показ костюмов народов мира.

Во Дворце наместника все желающие смогут послушать бардовские песни и побывать в фондохранилище художественной коллекции, а в Тюремном замке состоится экскурсия к "расстрельной стене".

Кроме того, в рамках акции в музее-заповеднике пройдут концерты классический музыки, виртуальные путешествия в прошлое, различные квесты и творческие мастер-классы.